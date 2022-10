O município de Aceguá formalizou Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado (Incra/RS) para integrar o Titula Brasil. O objetivo da parceria é regularizar e titular definitivamente as 116 famílias do assentamento Jaguarão, criado em 1997 em uma área de 2,9 mil hectares.

A primeira ação listada no plano de trabalho pactuado é a estruturação do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária (NMRF) com técnicos indicados pela prefeitura e capacitados/orientados pelo Incra. Também estão previstas ações de georreferenciamento e supervisão ocupacional, entre outras necessárias à emissão dos títulos definitivos. A parceria tem vigência por 60 meses, podendo ser prorrogada.