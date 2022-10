Ivoti apresenta novo sistema de videomonitoramento

A cidade de Ivoti, no Vale do Sinos, passa a contar com um sistema de videomonitoramento inédito na região. Com um investimento total de R$ 300 mil, o novo software de segurança que está em funcionamento torna a cidade pioneira na grande Porto Alegre. A funcionalidade foi apresentada em evento na sede da Brigada Militar (BM), com a presença de diversas autoridades.