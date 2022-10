Convenção regional da Agas começa em Tramandaí no dia 26

Principal evento da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) no interior do Estado, a Convenção Regional de Supermercados chegará à sua 56ª edição, nos dias 26 e 27 de outubro, reunindo varejistas e fornecedores no Centro de Eventos de Tramandaí, no Litoral Norte. Realizada anualmente na região das praias, a feira da Agas vai congregar nesta edição mais de 90 expositores de produtos, maquinários, equipamentos e serviços para todos os setores do varejo em um ambiente de negócios que deverá alavancar mais de R$ 11 milhões em transações entre os participantes.

As inscrições são gratuitas para todos os setores do comércio (supermercados, minimercados, bares, hotéis, padarias, lojas, açougues, farmácias, hospitais, agropecuárias, petshops e similares). Segundo o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, a região litorânea é uma das que mais receberam novas lojas do setor supermercadista nos últimos 24 meses. "O crescimento do número de lojas no Litoral Norte tem refletido a maior procura do povo gaúcho pelas praias do Estado durante o ano inteiro. Agora, na temporada de veraneio, com o enfraquecimento da pandemia, a tendência é de um movimento ainda maior, o que exigirá estoques abastecidos, sortimento e qualidade para o varejo da região. É isso que vamos proporcionar com o nosso evento", destaca o supermercadista.

De acordo com dados da Associação, os supermercados do Litoral Norte deverão criar cerca de 2 mil empregos temporários nos próximos meses em decorrência das festas de fim de ano e da alta temporada de vendas. Cerca de 20% destas vagas deverão ser efetivadas após o período, segundo Longo.

Entre os destaques dos expositores, estão fornecedoras de bebidas, alimentos, balanças, softwares e produtos de higiene e limpeza. No primeiro dia da convenção, a Agas também abrirá um espaço para rodadas de negócios do Programa Juntos para Competir, parceria junto ao Sebrae, Senar e Farsul, estreitando os laços de produtores rurais da região com compradores de empresas de supermercados. À noite, também no dia 26 de outubro, a Agas promoverá um show musical do grupo Namorados da Noite, de Capão da Canoa, encerrando o primeiro dia de evento.