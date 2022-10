Universidades farão aliança para discutir projetos na Serra gaúcha

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) deram mais um passo em favor do desenvolvimento regional. Os reitores das respectivas instituições, Gelson Leonardo Rech, Carlos André Bulhões Mendes e Leonardo Beroldt, reuniram-se para discutir um protocolo de intenções, para unir esforços em torno de ações de alto impacto e estruturantes em prol do avanço do ecossistema de inovação e do desenvolvimento da Serra gaúcha. A agenda teve também a participação do secretário estadual Alsones Balestrin, de Inovação, Ciência e Tecnologia.

A proposta articularia formalmente a Aliança pela Inovação da Serra gaúcha, iniciativa que visa potencializar projetos e ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação alinhando interesses entre as Instituições de Ensino Superior. Além das três universidades, o projeto prevê ainda a participação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

Os debates para formalização de uma aliança começaram ainda em janeiro, encabeçadas inicialmente pela UCS e Ufrgs. Em fevereiro, durante encontro na Escola de Gastronomia, em Flores da Cunha, os reitores das quatro Instituições de Ensino Superior assinaram um manifesto formalizando a intenção de criar uma aliança regional. Em julho, nova reunião entre os dirigentes das universidades sinalizou para que a Universidade de Caxias do Sul liderasse o movimento na região da Serra Gaúcha.

A reunião desta semana deu mais um passo rumo ao fortalecimento das relações entre as instituições de Ensino Superior da Serra gaúcha. A partir do encontro, ficou decidido o modelo de colaboração entre as Universidades, que terá foco no caráter técnico, científico e cultural, e deve ser realizada por meio de projetos e de convênios específico. A iniciativa será semelhante à Aliança para Inovação, em prática desde 2018, na Região Metropolitana, e que foi responsável, entre outras ações, pelo Pacto Alegre.