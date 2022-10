Bairros de Novo Hamburgo recebem iluminação de LED

A iluminação pública de Novo Hamburgo teve melhorias com a implementação das luminárias em LED por vários locais públicos do município, substituindo as antigas lâmpadas de vapor de sódio. Do ano de 2021 até o mês de setembro deste ano, foram 3.200 pontos em 112 locais entre ruas, avenidas, rodovias, rótulas, ginásios e praças que receberam as novas iluminações.