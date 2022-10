Erechim promove feirão de empregos no fim de semana

No sábado ( 22), a prefeitura de Erechim realiza o 2º Feirão do Emprego 2022, a partir das 8h, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali. Neste dia, as empresas poderão divulgar as vagas que estão buscando preencher, e o trabalhador poderá conhecer as profissões e as empresas que estão contratando. Além disso, a comunidade vai ter acesso a pré-inscrições aos cursos de qualificação.

O Feirão de Emprego é mais uma iniciativa, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, para aproximar as empresas do Poder Público. "E, principalmente, colocar em contato o trabalhador com as empresas e as vagas de emprego", disse.

No dia do Feirão, haverá espaços organizacionais ofertando vagas de emprego e profissionais para auxiliar na elaboração de currículos. Além disso, podem ser feitas pré-inscrições para os cursos de qualificação Soldagem MIG e TIG de Alumínio e Ações Inoxidáveis (100 horas), Mecânica Diesel (150 horas), Cabeleireiro e Barbeiro (60 horas), Padeiro e Confeiteiro (60 horas), Curso de Gastronomia para Hoteis, Restaurantes e Similares (51 horas). Se houver mais inscritos que vagas, haverá o sorteio.

Ainda no evento, o FGTAS/Sine Erechim fará encaminhamentos para vagas e auxílio com o aplicativo da Carteira Digital. No dia, também terá dois cursos livres gratuitos, com os temas, Mundo do Trabalho e Empreendedorismo. Além disso, será possível fazer visitação aos laboratórios dos cursos técnicos do Colégio Haidée.