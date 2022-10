Tecnovates se vincula a setor de pesquisa

Com o objetivo de promover ainda mais integração entre as atividades de ensino e pesquisa e as de tecnologia, empreendedorismo e inovação, o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates) passa a estar vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) da Universidade do Vale do Taquari Univates. No último organograma o Tecnovates não tinha vínculo direto com a Propesq. O Parque reúne mais de 80 empresas no ecossistema de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Vale do Taquari.

A mudança busca aproximar o Parque e integrá-lo às pesquisas desenvolvidas na instituição. A estrutura do Tecnovates já comporta alguns dos laboratórios utilizados nos estudos realizados nos programas de pós-graduação. O Parque também terá uma nova gestão administrativa, a de Cristiani Reimers, que até recentemente foi gestora do Escritório de Relações com o Mercado (ERM).

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Univates, Carlos Cândido da Silva Cyrne, entende que a vinculação do Tecnovates à Propesq tem como principal finalidade buscar a sinergia entre as atividades realizadas pelos pesquisadores da Univates. "O parque é mais do que um espaço onde as organizações encontram subsídio para solucionar seus problemas. É um gerador de oportunidades para a construção de novos conhecimentos e a proposição de alternativas para o aperfeiçoamento de processos, com a finalidade de agregar valor para as organizações, independentemente de sua natureza jurídica, e assim contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas", informa.

Ele acredita que a vinculação com a área de pesquisa poderá facilitar a interação universidade-organização e possibilitar um maior aproveitamento do potencial científico que os pesquisadores possuem para contribuir com a sociedade. "Pensando no futuro, acredito que não haverá distinção entre Parque e Propesq. Claro que para isso há um longo caminho a ser percorrido, mas trabalharemos para que seja o mais breve possível", analisa Cyrne.