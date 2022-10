O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) realiza coleta externa de doações de sangue nesta quarta-feira (19), em Farroupilha. Já há outras ações agendadas para novembro e dezembro. A coleta nesta quarta-feira ocorre no Ambulatório Municipal da Farroupilha (Rua Armando Antonello, 384). As doações já estão agendadas.

Há coleta marcada também para 9 de novembro, em Gramado, no Centro de Eventos Expogramado. A agenda para esse dia já está completa. Outra ação será no dia 7 de dezembro em Bento Gonçalves, quando haverá coleta na UBS Zona Sul (rua Goiânia, 590). Para o mesmo mês está marcada ação em Vacaria: será no dia 21, na Câmara da Indústria, Comércio Agricultura e Serviços.

As coletas externas têm o objetivo de colaborar na manutenção dos estoques de sangue, uma vez que o Hemocs atende mais de 1,3 milhão de habitantes de 49 municípios na Região Nordeste. As coletas são realizadas pela equipe do Hemocs, com apoio e estrutura dos municípios parceiros. Os tipos A e O estão com estoque em nível crítico.