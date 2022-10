O município de Caxias do Sul vai receber do governo do Estado parte da área do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Vitivinicultura (Cevitis), antiga Fepagro. A assinatura do termo de cooperação será nesta terça-feira (18) às 10h, no Cevitis, localizado no distrito de Fazenda Souza.

O termo tem como finalidade o uso compartilhado de uma área de sete hectares do imóvel, que possui total de 64 hectares no total. Lá, o município pretende retomar em 2023 o evento Horti Serra Gaúcha, que tem por objetivo apresentar experiências e tecnologias atualizadas em horticultura e fruticultura para agricultores, estudantes, profissionais da área e consumidores.

As negociações se intensificaram há cerca de três anos. "É um momento muito importante para Caxias e região, pois atende a uma demanda do segmento", avalia o secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto. O Horti Serra deve acontecer em 2023, apesar do pouco tempo disponível para organização do evento. "Vamos retomar o Horti, talvez ainda não no tamanho que gostaríamos, mas dentro das condições possíveis", disse.