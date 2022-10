Cidades do Vale do Paranhana se unem para criar consórcio de gestão compartilhada

Os chefes do Executivo das três cidades que integram o Consórcio Público de Saneamento Básico da Região do Paranhana estiveram reunidos em Parobé para tratar sobre o tema. Os prefeitos de Parobé Diego Picucha, de Igrejinha Leandro Horlle e de Riozinho Alceu Marcos Pretto, assim como o procurador jurídico de Parobé Marcos Vinicius Carniel e demais assessorias jurídicas, fizeram parte da reunião de formação do consórcio e seguiram com os debates sobre questões pertinentes ao saneamento.

A entidade tem o objetivo de, através desse mecanismo de cooperação, auxiliar o desenvolvimento de ações conjuntas em relação ao planejamento, fiscalização e a prestação integral de serviços de saneamento básico, incluindo o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. A reunião contou com a participação do advogado Gladimir Chieli, que já vem prestando suporte aos municípios esclarecendo sobre pontos relativos ao tema, em especial sobre o marco do saneamento.

Durante o encontro, os chefes do executivo debateram ações que podem ser postas em prática para viabilizar a exploração da concessão do saneamento. Segundo o prefeito de Parobé Diego Picucha, a criação do conselho se deu vista a necessidade dos municípios atenderem as metas do marco legal do saneamento básico que, tem como principal objetivo garantir para a população brasileira 99% de acesso à água potável e 90% de coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033.

"Diante do processo de privatização da Corsan iniciado pelo Estado e, tendo em vista a má qualidade do serviço prestado pela entidade, vimos a necessidade de criar um solução para nossas cidades, de viabilizar um modelo de negócios que é mais benéfico para a nossas comunidades. Sendo assim, nos unimos para termos mais força de negociação e para acharmos uma solução para o saneamento, seja através da contratação de concessão de exploração ou outro formato mais pertinente," afirma Picucha.