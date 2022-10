Cerca de 600 postos de trabalho nas áreas do setor metalmecânico, de alimentos e serviços, entre outros, serão ofertados por 25 empresas na Feira de Empregos que o Uniftec de Caxias do Sul promove na quinta-feira (20). O evento acontecerá das 16h às 20h na unidade da instituição, localizada na rua Gustavo Ramos Sehbe, 107, no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul.

Essa é a segunda edição da Feira promovida pelo Uniftec, mas a primeira realizada por meio da Plataforma Carreiras e Oportunidades (CeO). Os candidatos devem apresentar currículo atualizado, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e RG e CPF. A inscrição ocorre no próprio local, e os candidatos também têm a oportunidade de participar de oficinas com os mais variados temas relacionados ao mundo do trabalho.

A feira tem o objetivo de aproximar as empresas que são parceiras na Plataforma CeO, alunos, egressos e comunidade, além de oportunizar a divulgação de vagas, seleção de futuros candidatos e captação de currículos. Atualmente a CeO conta com mais de 3 mil candidatos inscritos, cerca de 800 empresas parceiras e mais de 1.895 vagas disponibilizadas.