Pelotas define data para realização da Quinzena do Pêssego

A 9ª Quinzena do Pêssego em Pelotas está confirmada para o período de 25 de novembro a 9 de dezembro, com atividades voltadas à valorização da cultura e à divulgação da tradicional produção da fruta nos pomares da zona rural. Simultaneamente, será desenvolvida a Feira Municipal do Pêssego, para comercialização direta do produtor ao consumidor em bancas instaladas no Centro e em bairros.

A zona rural de Pelotas, segundo o Levantamento Sistemático de Produção Agrícola do município, realizado pelo Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE), conta com área de 2.850 hectares de produção de pêssego, que resulta em cerca de 28.500 toneladas. Além dessa, há mais 150 hectares irrigados, com produção estimada em 3 mil toneladas.

A cultura do pêssego envolve 605 famílias. A expectativa de colheita, neste ano, não foi divulgada pelo IBGE, devido à previsão de perdas, principalmente, atribuída a fatores climáticos, como excesso de chuvas.

"No período de Quinzena, merendeiras de escolas mobilizam-se para incluir o pêssego nos cardápios, assim como restaurantes parceiros, que promovem a tradicional fruta incluindo-a em receitas especiais. Além disso, para incentivar e prestar reconhecimento à importância do produtor, promovemos a Feira Municipal, com venda direta in natura e de derivados, como suco, geleia, pessegada, doces e outros, feitos à moda colonial", comenta o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.