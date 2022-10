Prefeitura oferta valor para compra de ações do Cine Embaixador de Gramado

Conhecido por sediar o Festival de Cinema de Gramado, o Cine Embaixador, icônico local da cidade, em frente a Rua Coberta é um patrimônio privado, organizado numa sociedade anônima e que, no passado, centenas de pessoas físicas e jurídicas da comunidade aportaram recursos para reformas no Palácio dos Festivais. Pois a prefeitura de Gramado decidiu ofertar um valor para comprar mais ações para ter um maior controle sobre o local.

O município também participou desse investimento, e como tal também se creditou de ações. Contudo, ainda que seja o maior acionista, não participa da administração da empresa, que é regida por um Conselho de Administração, composto por alguns desses acionistas, que tomam as decisões sobre a administração do patrimônio até os dias atuais. Em 2015, através da aprovação de uma lei municipal, a administração pública iniciou o processo para comprar ações ordinárias do Cine Embaixador, com o objetivo de aumentar sua participação societária, buscando alcançar o controle acionário para poder assumir a gestão dentro do interesse público.

Esse processo acabou sendo interrompido por alguns anos e foi retomado em 2021. Após análise jurídica preliminar, em abril de 2022 foi aberto um edital de chamamento público para manifestação prévia dos 209 acionistas, os consultando sobre o interesse em vender ações.

Em etapa complementar, foi postado esta semana um ofício dirigido a todos os acionistas cujos endereços foram localizados, com a lista de documentos a serem providenciados para efetivar a venda. O valor ofertado pelo município por cada ação foi de R$ 0,22 e o pagamento respectivo aos credores está previsto para até 30 dias da entrega dos documentos na Secretaria da Fazenda. A previsão é que, até final de 2022, o município consiga alcançar o controle majoritário e, a partir de 2023 tornar a gestão do Cine Embaixador pública.

Segundo a secretária da Fazenda, Sônia Molon, a maior preocupação em relação ao Cine Embaixador é preservar o patrimônio cultural no interesse público "O Cine é um patrimônio cultural inestimável, símbolo de um dos maiores eventos públicos do Município, o Festival de Cinema, e ainda um dos pontos turísticos mais visitados e fotografados do município. Precisa de manutenções urgentes, para sua conservação e segurança, além de retomar eventos culturais de interesse público", disse.