Estrela vai promover evento com carrinhos de lomba

A prefeitura de Estrela acerta os detalhes para a realização, no domingo (23), do 5º Festival e do 1º Campeonato de Carrinho de Lomba. Os dois ocorrerão ao longo do dia, no Loteamento Jardim das Pedras, mas em horários, pistas e com propostas diferentes. São esperados participantes de toda a região e também atletas de outras regiões do Estado. Em caso de chuva o evento será transferido para posterior data.

O festival nasceu em 2017, na descida da rua Antônio Firnkes, no bairro Boa União. Em junho, o festival voltava a ocorrer após dois anos de ausência, e o intervalo ocasionado pela pandemia não alterou o interesse do público pela brincadeira. Centenas de crianças, jovens e até adultos passaram por horas descendo a ladeira da rua dos Topázios no Loteamento Jardim das Pedras, sob olhares de outras centenas de pessoas que fizeram das calçadas umas arquibancadas. Mesmo quem não tinha um carrinho pegava emprestado de outro.

Para o evento serão dois momentos. Na parte da manhã, das 9h às 13h, será realizado o 5º Festival. Este, aberto ao público em geral, com descidas ilimitadas dentro do horário e mais propício aos iniciantes ou aqueles que querem se divertir um pouco. A todos os atletas serão distribuídas medalhas de participação. Ao longo da tarde será a vez da competição.

Com o fim do festival, haverá um pequeno intervalo para almoço, inscrições para a competição (abertas já a partir das 11h) como também rápida adaptação da pista, que será realizada em caminho único formado por duas ruas. Largada nas Esmeraldas e curva na Topázios, com a chegada ao fim desta. Também aberta ao público em geral, será dividida em categorias por idade e de acordo com os diferentes tipos de carrinhos e suas características,