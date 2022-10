Santo Ângelo fará estudo para criação de anel viário

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa assinou a ordem de serviço para a empresa SM Topografia e Engenharia dar início aos estudos técnicos para a elaboração do projeto de engenharia de construção de anel rodoviário urbano. A ideia é realizar a ERS-218 à ERS-344, via perimetral norte, passando em trecho da estrada de acesso ao Distrito Sossego, margeando o Distrito Industrial Hans Pfaff e o Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

Conforme anúncio da empresa, o levantamento do traçado do contorno rodoviário terá início no próximo dia 24 com previsão de conclusão de até 90 dias. O projeto deverá considerar o melhor traçado; estudo para a construção de uma ponte sobre o Rio Itaquarinchim no trecho, com até 50 metros de extensão; a pavimentação asfáltica de 4,83 quilômetros; a implantação de passarelas, ruas laterais, ciclovias, interseções, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares.

O município está investindo R$ 178 mil na elaboração deste projeto que, na avaliação do prefeito Jacques, possibilitará a expansão urbana da região nordeste da cidade, a partir do prolongamento das avenidas Getúlio Vargas e Tarumã, garantindo a implantação de novas áreas industriais e loteamentos habitacionais. O chefe do Executivo informou também que o município já está em negociação com duas áreas para a instalação de um grande polo industrial naquele setor da cidade.