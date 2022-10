Hospital de Cachoeira do Sul recebe equipamentos

A Secretaria Estadual da Saúde oficializou a entrega de equipamentos de cirurgia para o bloco cirúrgico do Hospital de Caridade e Beneficência (ECB) de Cachoeira do Sul, que já estão em uso e permitiram realizar 60 cirurgias gerais e vasculares a mais por mês para a população. Os R$ 2 milhões de investimento do governo do Estado foram usados na aquisição de mesas cirúrgicas, carros de anestesia, geradores eletrocirúrgicos e um arco cirúrgico, bem como para outros equipamentos em processo de compra ou de entrega.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, lembrou que a pandemia, devido às medidas de proteção, deixou uma fila para realização de cirurgias atrasadas no Estado. "Temos que ampliar, qualificar, equipar os hospitais. Precisamos recuperar o tempo perdido, que foi difícil, com respostas positivas. Tem muito ainda para ser feito, mas vale a pena quando se faz ações concretas para salvar vidas", afirmou.

A cerimônia teve a participação de Hedi Gerh Kunde, que, em junho, passou por uma cirurgia de videocolecistectomia, realizada para a retirada da vesícula, já com os novos equipamentos. Também foi feita a entrega do Selo Bronze UBS Amiga do Idoso às unidades de saúde Carvalho, de Cachoeira do Sul, e ESF1, de Estrela Velha.