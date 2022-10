Estudo mostra potencial da região das Hortênsias

Uma reunião realizada pelo Conselho de Turismo da Região das Hortênsias (Contur Hortênsias), apresentou o Mapa de Comportamento do Turismo do Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo Sebrae RS. No encontro estavam presentes prefeitos, secretários de turismo, presidentes e executivos das entidades mantenedoras, a coordenadora de Turismo do Sebrae RS, Amanda Paim, e o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub.

Com o objetivo de entender as principais motivações e comportamentos do turista que visita (ou tem potencial para visitar) o Rio Grande do Sul, a secretaria de Turismo do Estado e o Sebrae RS realizaram a pesquisa qualitativa no ano de 2022, que dividiu o visitante que chega ao Estadoem 12 perfis. A partir desse estudo é possível realizar a criação de estratégias de produtos turísticos, posicionamento de regiões e negócios e ações de comunicação para trazer novos consumidores para o Sul do Brasil.

"Com esse estudo em mãos, a partir de novembro realizaremos um workshop com o Sebrae, para estruturar quais serão as ações da Região das Hortênsias, focadas nos perfis desses 12 diferentes públicos de visitantes, para proporcionais experiências ainda mais enriquecedoras", afirma o presidente do Contur Hortênsias, Daniel Hillebrand.

Conforme estudo realizado pelo Sindtur Hortênsias, integrante do Contur, foi possível identificar que o setor de hotelaria tem capacidade de receber 32 mil pessoas ao mesmo tempo; o de gastronomia, 44 mil; e os atrativos turísticos (empreendimetos/parques/parques temáticos, entre outros, cerca de 50 mil pessoas ao mesmo tempo

"Todos os esforços do Contur têm por intuito o constante estímulo ao maior diálogo entre as lideranças de municípios. Com o propósito de fazer crescer cada vez mais nossa região", ressalta Daniel. Outra novidade apresentada no encontro são as reuniões do Contur Hortênsias e do Corede Hortênsias, que a partir de agora serão realizadas sempre em conjunto, considerando que a maior parte das pautas do Corede envolvem o turismo.