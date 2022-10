A partir desta segunda (17) e até sábado (22), a Vigilância Ambiental em Saúde do Rio Grande realizará o quarto e último levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) deste ano. O LIRAa tem como objetivo visitar 20% dos imóveis do município na procura por larvas do mosquito Aedes aegypti em possíveis criadouros.

A Vigilância solicita que a população esteja receptiva à visita dos agentes em suas residências, em função do número de focos do mosquito encontrado nos últimos meses, aliado ao prognóstico de crescimento de casos das doenças transmitidas por esse vetor. Até agora, o Programa de Prevenção da Dengue da Vigilância Ambiental identificou de 1º de janeiro até a sexta-feira (14), 79 focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. São 39 notificações por suspeita de dengue, sendo que 30 casos foram descartados, três aguardam resultado, quatro casos foram considerados positivos de Dengue importados e dois casos positivos de Dengue autóctones (pacientes foram contaminados dentro do município).

Para a gerente da Vigilância Ambiental, Márcia Pons, é preciso a colaboração de todos para o enfrentamento ao mosquisto. Ela lembra que os agentes de combate às endemias estarão devidamente identificados com uniformes da Vigilância Ambiental em Saúde e crachá contendo informações profissionais.