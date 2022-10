Rede de supermercados de Canoas vai investir R$ 21 milhões até 2024

A rede de supermercados Viezzer apresentou seu plano de investimentos para os próximos sete anos. O prefeito em exercício de Canoas, Nedy de Vargas Marques, conferiu as metas da empresa canoense, que quer passar de oito para 24 lojas, gerando mais de 800 empregos e investindo mais de R$ 21 milhões na cidade nos próximos dois anos.

"Vamos passar dos atuais 627 empregos para mais de 1.500 postos de trabalho em Canoas. Para isso, faremos uma série de investimentos anuais, como a inauguração de novos mercados, um novo centro de distribuição com o desenvolvimento de indústrias e a reforma de todas as nossas lojas. Temos orgulho de sermos de Canoas e queremos continuar a crescer junto com a cidade", afirmou o diretor executivo da rede, Mario Viezzer.

Fundada em 1987, a rede Viezzer Supermercados possui 36 anos de história em Canoas com oito mercados (seis em Canoas e dois em Esteio) e um centro de distribuição na cidade. Ao todo, a empresa possui 627 funcionários, sendo 580 na operação dos mercados e 47 na operação do Centro de Distribuição da rede. A previsão de faturamento para este ano é de R$ 180 milhões, e a meta é atingir R$ 1 bilhão até 2030 com os investimentos.

"Tudo o que estiver ao nosso alcance faremos para que Canoas tenha seu desenvolvimento impulsionado através do apoio às empresas canoenses com foco na geração de mais empregos e renda", destacou o prefeito Nedy, durante o encontro com os empresários.