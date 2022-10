Com mais voos, Aeroporto de Caxias do Sul tem aumento no fluxo

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul divulgou os dados referentes ao balanço trimestral da movimentação de passageiros no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Entre 1º de julho e 30 de setembro, 60.286 pessoas foram observadas no terminal. O número representa um incremento de 33,75% no fluxo de passageiros se comparado ao segundo trimestre do ano, quando cerca de 45 mil pessoas passaram pelo espaço.

Os principais motivos para o aumento na demanda, segundo a avaliação da secretaria, estão na retomada do setor aéreo após a pandemia e no início da operação da Latam no município. O terminal caxiense opera voos das empresas Azul, Gol e Latam. As principais rotas têm como origem e destino o estado de São Paulo, com operações para Campinas e Guarulhos. A partir da terça-feira (18), a Gol inaugura trecho direto entre Caxias do Sul e a cidade do Rio de Janeiro, por meio do Aeroporto Santos Dumont.

No terceiro trimestre de 2022, a Gol operou 246 pousos e decolagens em Caxias do Sul, culminando no embarque e desembarque de 23.845 passageiros. No mesmo período, a Azul realizou 170 pousos e decolagens no terminal, totalizando 15.799 passageiros. A Latam, que iniciou operações na cidade no final de julho, promoveu 126 ações entre pousos e decolagens. A companhia foi responsável pelo transporte de 15.658 passageiros no período.

O Hugo Cantergiani também recebe jatos particulares e voos fretados de cargas e de passageiros. No terceiro trimestre de 2022, o terminal recebeu 902 pousos e decolagens, com a movimentação de 1.067 passageiros. Dentre estes, há operações de transporte médico, delegações de atletas e visitas de autoridades. O terminal contabilizou 1.444 pousos e decolagens entre julho e setembro, contra 1.122 no trimestre anterior, alavancando o índice em 28,69%.

Devido às condições meteorológicas desfavoráveis, 3,9 mil passageiros precisaram pousar e decolar de outros terminais nos últimos três meses. O número é cerca de 34% menor do que o registrado no segundo trimestre.