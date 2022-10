Parobé lança campanha de fim de para incentivar emissão da nota fiscal e aumentar a arrecadação

Foi lançado o programa Parobé Nota Premiada, uma ação da prefeitura que oferecerá 107 prêmios para os cidadãos. O sorteio ocorre no dia 12 de janeiro de 2023, durante a Festa da Melancia.

Segundo o prefeito, Diego Picucha, a campanha visa incentivar a solicitação da nota fiscal para o aumento da arrecadação de ISSQN e ICMS no município, valorizando o consumo no comércio local. "A nota não precisa ser única, podem ser várias notas até somar o valor indicado. Sabemos que esse programa será um sucesso e, além de participar dos sorteios, o cidadão ainda valoriza o comércio local e ajudará na arrecadação de recursos que serão investidos em importantes ações no município, como educação, saúde, segurança, infraestrutura e em diversas outras áreas", aponta o prefeito.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tiago Vargas, o Parobé Nota Premiada é um programa de educação fiscal, com o objetivo de fomento da cidadania fiscal. "Um dos principais pontos é que vamos fazer com que a população opte por um serviço do município e isso impulsiona a economia local, gerando mais renda, mais empregos e mais dinheiro dentro do município", ressalta.

Para participar da promoção, os consumidores parobeenses ou de outras cidades devem fazer a troca das notas, entre 7 de outubro e 11 de janeiro no Departamento de Cultura, na praça 1º de Maio, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e sábado das 8h às 13h. Cada R$ 50,00 em notas de produtos ou serviços emitidos em Parobé vale um cupom para concorrer na premiação. Após preenchido, o cupom pode ser depositado em uma das urnas espalhadas em pontos comerciais da cidade.