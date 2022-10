Projeto de revitalização da Igreja Matriz de Rio Pardo é concluído

A elaboração de projeto de intervenções para restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, em Rio Pardo, foi concluída. O arquiteto responsável, Edegar Bittencourt da Luz, após minuciosa pesquisa e levantamento dos danos na edificação, apresentou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) os projetos arquitetônicos, restauros elétrico, hidrossanitário, vitrais, retábulos, pinturas murais, acervo móvel, além do PPCI, alarme, necessários para a futura restauração. Após a análise técnica, o órgão de preservação do patrimônio aprovou o que foi proposto.

Construída no século XVIII, a edificação é patrimônio tombado pelo município desde 1980 e pelo Iphae (em 2010) e simboliza a história viva da colonização portuguesa na região do Vale do Rio Pardo. Após a aprovação da análise técnica do instituto estadual, a próxima etapa será encaminhada as leis incentivo à Cultura para posterior captação e execução.

A Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, projetada pelo engenheiro Coronel Francisco João Roscio, que integrou uma Comissão de demarcação de fronteiras, foi inaugurada em 1779. A construção rústica, com 1.756 metros quadrados, possui sete altares de madeira de origem barroca e sacadas. Além dos detalhes arquitetônicos que registram a memória do município, o local possui um importante acervo, em que se destacam as imagens religiosas.