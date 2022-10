Gravataí terá ação dedicada ao Outubro Rosa

O Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama, será marcado por uma ação de exames e avaliações gratuitas no Gravataí Shopping Center. Entre os dias 17 e 21 de outubro, a parceria com o curso de Enfermagem da Ulbra, a Liga Acadêmica da Saúde da Mulher e do Adolescente (Lisama), e a prefeitura de Gravataí, através da secretaria municipal de Saúde e do Gabinete da Primeira Dama, promoverá o "Consultório Rosa", que contará com atendimentos de avaliação das mamas, coleta de preventivo, sala de orientações e solicitações de mamografia. Os procedimentos serão realizados pelos acadêmicos da Ulbra e o consultório estará localizado na portaria principal do shopping, funcionando diariamente das 10h às 19h.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a comunidade a respeito da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e, ainda, chamar a atenção para o autocuidado feminino. Sandra Borges, professora do curso de Enfermagem da Ulbra e Coordenadora do Lisama, destaca que a parceria com o Gravataí Shopping já data de cinco anos, e proporciona uma maior visibilidade para a causa do Outubro Rosa no município.

"O Rio Grande do Sul tem uma prevalência muito grande de câncer de mama e de colo de útero. Quando se faz um evento de grande visibilidade, como é no shopping, nós estamos ampliando a possibilidade da mulher se dirigir até lá em horários variados para que ela possa se cuidar. É um momento de saúde, de bem-estar e de autoestima, para que o público feminino esteja rodeado de profissionais de saúde que, além de avaliá-la, vão fazer essa orientação correta", explica Sandra. Além do acesso aos exames de forma gratuita, a iniciativa também promoverá a solidariedade a partir da arrecadação de lenços, que serão doados para mulheres em tratamento contra o tumor.