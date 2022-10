Santa Maria abre inscrições para cursos gratuitos

A prefeitura de Santa Maria, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), lança o edital para o Programa Capacita , que oferece 40 vagas gratuitas para dois cursos na área do atendimento ao turista. São 20 vagas para o curso de garçom, com carga horária de 40 horas, e 20 vagas para camareira,, com carga horária de 24 horas.

Segundo a secretária da pasta, o objetivo da iniciativa é capacitar pessoas para atuar na área do turismo. Segundo ela, o desenvolvimento profissional e pessoal traz melhoria na qualidade de vida, diminui o índice de desemprego e aumenta a geração de renda. "Postos de trabalho existem, mas neste momento a falta de mão de obra qualificada é o maior entrave para a economia do município, pois funcionários treinados tendem a adquirir novas habilidades e melhorar seu desempenho em suas funções, bem como as atividades do trade turístico são as mais afetadas por esta condição. Ações pontuais e estratégicas como o objeto deste termo de referência, cumprem a missão desta secretaria, e fortalece o turismo local, apoia e fomenta o ambiente econômico, abrangendo pessoas atualmente desempregadas e que anseiam pelo retorno ao mercado de trabalho", afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.

O programa possui como objetivo, qualificar a população para o atendimento especializado do setor de turismo de Santa Maria, informar sobre a oferta turística local e regional, obter domínio das informações sobre a atividade turística, melhorando assim a receptividade e o atendimento aos visitantes e moradores que procuram o destino Santa Maria. As inscrições serão realizadas de 17 a 27 de outubro, na sede do Senac Santa Maria, na Rua Professor Braga, 60, Bairro Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.