São Leopoldo tem menor índice de roubo a pedestres desde 2012

Conforme números copilados pela Brigada Militar (BM), o município de São Leopoldo registrou em setembro deste ano o menor registro de roubos a pedestres desde 2012. De acordo com o levantamento foram 54 ocorrências registradas.

A segunda menor marca ocorreu em julho de 2012, quando foram 56 crimes do tipo. A média de 2022 é menor até do que foi verificada durante os dois anos de restrições de circulação por conta da pandemia. Conforme a cúpula de segurança pública da cidade os resultados foram obtidos após investimentos em tecnologia, novos equipamentos, investimentos em iluminação pública, em assistência social e no trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal (GCM), a BM, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No ano de 2021, a Prefeitura de investiu R$ 965 mil na área. Foram adquiridas uma série de armamentos para equipar as forças policias. Apenas com essa compra foram investidos R$ 245 mil com recursos provenientes do Fundo Municipal de Segurança Urbana (Funsegur) - que envolve verbas de multas da Zona Azul.

O prefeito, Ary Vanazzi, reforça que esse resultado é fruto das políticas de prevenção e do projeto de modernização na área de segurança no município. "Esse resultado só é o menor em 10 anos devido a toda uma política de prevenção com grandes investimentos para que nenhuma família passe fome, todo um investimento na nossa juventude, nas nossas escolas, em tecnologia e inovação, bem como estes grandes recursos na otimização dos serviços prestados para a comunidade através da segurança pública, o que passa inevitavelmente pela tecnologia. Nosso sistema de monitoramento já é bastante eficaz, agora teremos resultados ainda melhores no combate à criminalidade", aponta.