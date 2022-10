Taquara é incluída em projeto voltado para a arborização

A cidade de Taquara recebeu um reconhecimento internacional. O município foi contemplado a participar do projeto Plante Água - Academia de Capacitação de Jovens Embaixadores da Água, iniciativa da Rede de Embaixadoras da Água, através da BPW International - Região América Latina, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (Abrhidro) e da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS). O município do Vale do Paranhana foi o único do Rio Grande do Sul a ser incluído na iniciativa.

Através do projeto, serão plantadas na cidade 675 árvores, sendo mudas de plantas como paineira, tipuana, pata-de-vaca, angico, aroeira-vermelha, guaxuma, açoita-cavalo, sene e jacarandá-mimoso. "Esse número representa a quantidade de alunos que estão nas Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Comvidas), presente em 45 escolas de Taquara. Ou seja, temos 675 estudantes envolvidos diretamente com a questão ambiental na nossa cidade, o que é uma quantidade significativa de crianças e jovens engajados com a preservação do meio ambiente", explica a coordenadora ambiental da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, Luciana Martins.

O objetivo do projeto é sensibilizar sobre questões relacionadas ao uso sustentável da água, com ações que envolvem o plantio de árvores, preservação dos recursos hídricos e matas ciliares. Luciana conta que o projeto Plante Água chegou até Taquara por conta das ações de educação ambiental que o município realiza nas escolas. "A partir dos primeiros contatos, percebemos a importância do projeto, que foi apresentado em conferências na Organização das Nações Unidas (ONU). É uma proposta grandiosa, que nos orgulha, pois é reflexo das nossas atividades, e que vai servir de referência para outros estados e outros países", ressalta.

Sobre a ação, a coordenadora do Comitê do Meio Ambiente da BPW International, Yara Blochtein, destaca que, ainda neste mês, deverá ser feito o plantio das árvores em Taquara. "Estamos formando uma parceria muito bonita com os alunos da cidade. Os Embaixadores da Água serão multiplicadores das ações ambientais no Município. O reflorestamento é uma ação essencial para qualquer local. Desde cedo, os jovens estarão comprometidos a ajudar o planeta", frisa.