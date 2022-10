Centro voltado ao cuidado de idosos é inaugurado na cidade de Passo Fundo

A atenção e o acolhimento direcionados à população idosa ganharam um novo espaço em Passo Fundo. Nesta quinta-feira (13), o prefeito, Pedro Almeida, entregou as instalações do Centro de Referência do Idoso, uma unidade de média complexidade que vai atender as demandas em saúde dos idosos.

O Centro do Idoso oferecerá atendimento psicológico, odontológico, de nutrição, enfermagem, consulta de clínico geral/geriatria e consultas especializadas nas áreas de ginecologia, cardiologia e urologia e fisioterapia. Além disso, no local poderá ser feito o encaminhamento para exames de laboratório, ecocardiograma, ultrassonografia, entre outros.

O prefeito defendeu ainda que além do atendimento primário, que já é prática comum nas UBS, o município também passará a ofertar diferentes especialidades clínicas no Centro de Referência, qualificando a rede de proteção à saúde da população idosa. "Fortalecemos os serviços públicos aos idosos com este centro, que vai concentrar equipes multidisciplinares com um foco todo especial para essas pessoas tão importantes para todos nós", destacou Pedro, complementando que a prefeiturao tem construído programas de referência para outros municípios, como o Centro Pós-Covid de Combate às Desigualdades Educacionais e, agora, o Centro de Referência do Idoso.