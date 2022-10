Canoas inicia mutirão para zerar fila por cirurgias eletivas

Com o objetivo de zerar a fila de espera por cirurgias, Canoas realiza, a partir deste sábado (15), o maior mutirão de cirurgias da cidade. Inicialmente, serão chamados 2.534 pacientes, de um total de 9.700 que aguardam por procedimentos. Para a ação, serão investidos recursos de até 14,5 milhões, oriundos de emendas parlamentares.

O anúncio foi feito pelo prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, em solenidade realizada no hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), local onde as primeiras cirurgias serão realizadas. "Estamos utilizando os recursos oriundos de emendas parlamentares para fazer este mutirão de cirurgias, pois esta é a demanda que mais causa sofrimento para a população de Canoas."

Ao todo serão realizadas cerca de 300 cirurgias ao mês, nos turnos da manhã, tarde e noite, incluindo sábados, domingos e feriados, com previsão de 180 dias para zerar a demanda reprimida. A logística foi organizada junto ao Graças para que uma sala cirúrgica fique disponível exclusivamente para essas intervenções, sem afetar o funcionamento rotineiro do hospital.

O chamamento dos pacientes será gradual, iniciando pelos que aguardam por cirurgia geral de vesícula ou hérnia, independentemente de qual hospital está referenciado. A força-tarefa visa acabar com a fila de espera, que já estava grande quando a atual administração assumiu o município, e ficou ainda mais prejudicada em função da pandemia. A demanda mais antiga por cirurgia é de 2013.

Para chamar os pacientes, a secretaria municipal da Saúde utilizará os cadastros do sistema da rede de saúde. Sendo assim, é fundamental que as pessoas mantenham seus dados atualizados, principalmente os números de telefone e Whatsapp. A atualização pode ser realizada em qualquer unidade de saúde presencialmente, ou de forma online pelo sistema Atualiza Aí, no site da prefeitura. o usuário preenche um formulário eletrônico com seus dados e clica em enviar. As informações automaticamente serão transmitidas para um teleatendente do ZAP Saúde Canoas.

Após a questão cadastral, um funcionário entrará em contato com o usuário para solicitar fotos de alguns documentos e validar o processo. Somente com a validação documental é que as informações serão atualizadas nos sistemas do município e do SUS.