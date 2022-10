Programa busca reinserção na sociedade de apenados de presídio em Erechim

O projeto Transformar, realizado com detentos do semiaberto do Presídio Estadual de Erechim, possibilita ao apenado ter metas, objetivos e um novo rumo na vida. A iniciativa proporciona a efetiva reinserção social dos detentos do semiaberto, que usam tornozeleira eletrônica. Eles trabalham durante o dia e à noite retornam para dormir em casa.

A coordenadora do Projeto Transformar, Marcia Bartmer, junto com Ronaldo Manica, explica que, atualmente, há 14 detentos atuando no projeto e mais seis vagas abertas. Conforme a coordenadora, a avaliação do projeto é muito positiva, porque os apenados, por meio do trabalho, mudaram a maneira de ver a realidade. "Nenhum dos participantes do projeto teve reincidência, ninguém voltou a cometer crimes, e isso é muito significativo. Muito pelo contrário, eles conseguiram adquirir motos, carros, fazer a carteira de habilitação, com recursos próprios. Agora, estamos pleiteando para que eles voltem a estudar", explica.

Além do projeto auxiliar o detento a voltar ao mercado de trabalho, a cada três dias trabalhados, o apenado ganha um dia de remissão, diminuição da pena. Quem participa do projeto recebe um salário-mínimo da prefeitura, sendo que 80% fica com o detento e 20% vai para o pecúlio, que eles sacam quando acabar a pena.

Os apenados fazem carregamento e descarregamento de materiais, ajudam a fazer pontes no interior do município, levar água para área rural e retirada de árvores de risco dentro da área urbana e no interior como algumas das atividades. Eles ajudam, também, a cobrir casas destelhadas por temporais, auxiliar em enchentes, e retirar escombros das construções que pegam fogo. Para realizar todas estas atividades, os apenados fizeram o curso de capacitação e de primeiros socorros. Na Semana Farroupilha, os apenados construíram os galpões nas escolas municipais para as crianças realizarem as atividades, mateadas.