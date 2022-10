Oktoberfest de Igrejinha inicia com projeção de receber 200 mil pessoas

Após dois anos sem ocorrer, a 33ª edição da Oktoberfest de Igrejinha tem início neste sexta-feira (14). O evento ocorre até o dia 23 no Parque de Eventos Almiro Grings. Na programação do evento, estão confirmados os shows nacionais de Dilsinho, Maiara e Maraísa, Diego e Victor Hugo e Zé Neto & Cristiano.

A partir da movimentação para compra de ingressos, a Associação de Amigos da Oktoberfest (Amifest) projeta receber mais de 200 mil pessoas nos 10 dias de festa. "Esta retomada representa a volta da alegria ao parque e para nós é muito importante principalmente pelo cunho solidário da festa, já que ela é completamente realizada por voluntários e o resultado de cada edição é repassado para entidades da região", pontua Tiago Petry, presidente da entidade. "Em 2019, repassamos o total de R$ 3.142 milhões e, nesta edição, pretendemos superar este valor", projeta.

Na sexta-feira (14), a abertura do Parque da Oktoberfest acontecerá às 19 horas, com a solenidade de abertura às 19h30. A noite será marcada pelo show do Dilsinho, que inicia meia-noite, além de apresentações de bandas locais de diferentes estilos.

No primeiro sábado (15), as festividades iniciarão às 12h, com entrada franca até às 16h30. O Desfile Oficial acontecerá a partir das 14h, na avenida Presidente Castelo Branco em direção ao Parque da Oktoberfest. Ainda estão previstos para ocorrer os Jogos Germânicos; Encontro de Soberanas de Festas da Região e apresentação de bandinhas.

Já no domingo (16) o parque abrirá às 10h, com entrada franca até às 12 horas. Ainda pela manhã acontecerão os Jogos Germânicos Escolares e, à tarde, apresentações artísticas, culturais e folclóricas. A atração da noite é o show da dupla Maiara e Maraísa. Os ingressos custam R$ 40,00 na sexta-feira, R$ 30,00 no sábado e R$ 45,00 no domingo e dão direito aos shows.