Bento Gonçalves sedia maratona de ciclismo no fim de semana

A Serra gaúcha estará no enfoque do ciclismo nesta sexta, sábado e domingo, quando a região recebe a programação do GranFondo New York (GFNY) Bento Gonçalves. A etapa brasileira da principal maratona de ciclismo amador do mundo ocorre, pela primeira vez, no Rio Grande do Sul, com a expectativa de reunir cerca de mil ciclistas brasileiros e do exterior. Eles pedalarão por seis municípios da região: Bento Gonçalves, cidade sede da programação, Monte Belo do Sul, Santa Tereza, Garibaldi, Carlos Barbosa e Farroupilha.

Na sexta-feira (14) ocorre a entrega dos kits aos competidores. Já no sábado (15) acontecem as provas kids. No domingo (16), os atletas percorrerão duas opções de trajetos: o longo, de 143 km e com altimetria será de 2.963 metros; e a versão média, cujo percurso será de aproximadamente 80 km e ganho de elevação chegando a cerca de 1.500 metros. A larga da prova é as 7h, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, onde também ocorre a chegada do desafio.

Todos os competidores largam ao mesmo tempo e contam, durante o trajeto, com o suporte da prova. Os resultados são baseados em tempo total, com premiação para os vencedores e pódio dividido por grupos etários. Os campeões gerais, feminino e masculino, serão conhecidos em solenidade que ocorre às 15h e receberão como prêmio uma viagem completa para New York, com direito à participação no encontro que deu origem ao GFNY.

O GFNY Bento também cumprirá um importante papel na missão de fortalecer a modalidade no Brasil. No sábado (15), é a vez de os pequenos ensaiarem suas pedaladas no GFNY Bento Kids, direcionado exclusivamente para crianças de dois a 14 anos. Estão inscritos 150 participantes - todos gratuitamente - como forma de incentivar o ciclismo entre os atletas mirins e sensibilizar as futuras gerações sobre a importância da modalidade. A programação inicia às 10h, com percursos organizados por faixas etárias, em uma ciclovia controlada.

O GranFondo New York é um circuito global que passa, anualmente, por diversas nacionalidades. Realizado pela primeira vez em 2011, a prova surgiu a partir da edição inaugural promovida na maior cidade dos Estados Unidos. Desde então, a marca foi globalizada e, atualmente, já contabiliza mais de 100 edições, realizadas em 22 países, de quatro continentes. O formato 'granfondo' é originário da Itália e difundido mundo afora - apresentando características como largada em massa, tempo de início cronometrado desde a partida, suporte mecânico e médico e estações de alimentação e hidratação distribuídas durante o trajeto.