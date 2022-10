Subestação da RGE em Arvorezinha deve ficar pronta em dezembro

A RGE já executou mais de 80% das obras da subestação Arvorezinha. O investimento total, de R$ 69,5 milhões, aumentará a confiabilidade no atendimento aos consumidores e beneficiará mais de 10,6 mil clientes dos municípios de Arvorezinha, Ilópolis, Putinga, Anta Gorda, Guaporé e Soledade. Os trabalhos propiciaram ainda a criação de 107 vagas de emprego.

A futura subestação, localizada às margens da ERS-332, representará uma redução nos riscos de interrupção do fornecimento e maior velocidade no restabelecimento do serviço, além de possibilitar a expansão do sistema elétrico. Com previsão de conclusão em dezembro desse ano, o empreendimento possibilitará a redução da extensão dos alimentadores das Subestações Guaporé e Soledade, além da melhoria nos perfis de tensão e redução do carregamento da Subestação Guaporé.

Para o gerente de Engenharia da RGE, Roberto Pressi, esse é um investimento que impacta diretamente na qualidade do serviço. "Essa é uma importante obra que possibilitará um reforço para o sistema de distribuição de energia elétrica da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social", afirma Pressi.