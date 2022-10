Até o final deste ano, o Estado deverá destinar cerca de R$ 4 milhões para Pelotas para inteirar o orçamento da obra de construção do Hospital Regional de Pronto Socorro (HRPS) no município. A prefeita Paula Mascarenhas esteve em Porto Alegre, em reunião com a secretária de Saúde Arita Bergmann, obtendo o compromisso do repasse.

Até agora, o Estado já repassou R$ 55 milhões para o município, para custeio do contrato de execução das obras do futuro Hospital. O orçamento do projeto é de cerca de R$ 59 milhões, faltando R$ 4 milhões para complementá-lo. "Fiz um relato do andamento das obras à secretária Arita e recebi o compromisso que o valor que falta será destinado a Pelotas ainda neste ano", detalhou a prefeita.

O Hospital Regional de Pronto Socorro, em construção na avenida Bento Gonçalves é considerado pelo Ministério da Saúde como hospital geral para acolher urgências e emergências. A planta traz 121 leitos clínicos, sendo 10 de UTI para adultos e 10 para pediatria, além de cinco salas cirúrgicas e dependências para recuperação. O estabelecimento de saúde ainda prestará atendimento básico de cirurgia geral, traumatologia, bucomaxilofacial e cardiologia.