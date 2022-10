Univates e Tacchini estruturam plano para curso de Medicina em Bento Gonçalves

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) e Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, alinharam uma parceria para viabilizar a abertura de cursos na área da saúde e, em especial, o curso de graduação em Medicina na cidade da Serra. As instituições querem criar uma alternativa de acesso à formação e ao atendimento de saúde de excelência. Univates e Tacchini estão trabalhando juntos em um estudo de viabilidade e não medirão esforços para realizar muito em breve esse projeto de extrema relevância para toda a comunidade regional.

Os estudos realizados embasam o pedido que está sendo encaminhado para as autoridades educacionais e da área da saúde, respectivamente o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde. Há exigências e critérios de qualidade e de disponibilização de estruturas e de recursos humanos qualificados que precisam ser contemplados no projeto. As duas instituições, em parceria, acreditam que têm condições de atender a essas exigências.

Enquanto as avaliações desse processo são feitas, a Univates está avançando na instalação de um campus em Bento Gonçalves, onde futuramente espera-se que sejam desenvolvidas atividades de ensino. O prédio está localizado na rua Portugal, 10, no acesso ao bairro São Vendelino, próximo à ERS-470. Além desse espaço, a Univates e o Hospital Tacchini estão projetando áreas no próprio hospital e nas imediações para atender às demandas da área da saúde. As obras já estão em andamento.

Já o hospital da cidade iniciou, em 2022, o programa de residência médica, contemplando seis profissionais. Dois médicos iniciaram suas especializações na área de Pediatria e quatro na área de Clínica Médica. O programa contou com a parceria do Hospital Sírio-Libanês, que ofereceu suporte na formação de preceptores, criação da grade curricular e metodologia de ensino.