O prefeito de Taquari, André Brito, anunciou que no dia 24 de outubro será publicado o edital para construção dos 10 leitos de UTI convencional no Hospital São José. A prefeitura recebeu a liberação do projeto UTI convencional pela 16° Coordenadoria de Saúde no mês de agosto e trabalhou nos ajustes para realizam do certame para início da obra.