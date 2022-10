Lei deve garantir o passe livre em dias de eleição em Pelotas

Semelhante ao que ocorreu em Porto Alegre , a prefeitura de Pelotas encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui o Passe Livre no transporte coletivo municipal em dias de eleições obrigatórias na cidade. Se aprovada, a gratuidade tarifária intramunicipal passará a valer para as eleições majoritárias e proporcionais, em níveis federal, estadual e municipal, e será assegurada entre 6h e 19h do dia a se realizar cada pleito eleitoral.

A medida tem como objetivo facilitar aos cidadãos, tanto da zona urbana quanto rural, o exercício do direito ao sufrágio universal. O passe livre será custeado com recursos próprios do sistema de transporte coletivo, oriundos da arrecadação tarifária e de outras fontes alternativas de receita, bem como de transferências de recursos, as quais serão direcionadas para o fundo de transporte. Também é estabelecido que o horário das 6h às 19h poderá ser alterado, mediante publicação de decreto, caso necessário.