Empresa de Rio Grande é contemplada em projeto estadual

Por meio do programa Avançar, um projeto em Rio Grande foi contemplado com verba. A empresa spinoff de base tecnológica AlgaSul, da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), que assim como Nuinset, atua no desenvolvimento de suplementos derivados de microalgas e insetos para a avicultura.

Com aporte de R$ 2,6 milhões, a ideia é estimular a criação de um cluster tecnológico, uma espécie de rede de trabalho para atuação conjunta voltada para a área de suplementos e bioprodutos derivados de fontes alternativas para o bem-estar animal. Aliado a isso, um grupo de pesquisadores das duas instituições e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) estão atuando no estudo de aplicações específicas como bioprospecção veterinária, microbiologia, biotecnologia e desenvolvimento de formulações.

O investimento foi confirmado quando o secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, esteve em Rio Grande para palestrar sobre o cenário da inovação no estado. Para o secretário, o objetivo dos clusters é estimular a formação de redes de trabalho em setores estratégicos, envolvendo universidades, institutos de pesquisa, órgãos do poder público, entidades da sociedade civil organizada, empresas e startups, para assim gerar crescimento econômico para a região, assim como um incremento no resultado do PIB.

As propostas vencedoras dos editais em todo o RS, segundo Balestrin, seguiram a base de modelos de centros internacionais de inovação e os projetos receberão acompanhamento pelo período de quatro anos. "Estamos apostando em tecnologias portadoras de futuro que certamente vão gerar, e já geram, riqueza ao estado", aponta o secretário.