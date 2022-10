Santa Maria Acolhe passa a atender em novo endereço

O serviço Santa Maria Acolhe passa a funcionar em novo endereço, na Rrua Conrado Hoffmann, 277, onde ficava o Centro de Referência Municipal da Covid-19. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, exceto nas quartas-feiras à tarde.

O Acolhe é um serviço de referência para população acima de 14 anos que esteja em sofrimento psíquico agudo em decorrência de situações de natureza traumática e problemáticas suicidas. Essa população é encaminhada pelas unidades de Atenção Básica e prontos-atendimentos municipais.

A casa nova é um espaço mais amplo, com uma sala de recepção, uma sala de ambiência, uma sala de acolhimento, três salas de atendimento médico e psicossocial, uma sala para grupos e oficinas. Também há um espaço aberto onde futuramente será construído um jardim terapêutico coletivo.

Criado em 2013 para atender às vítimas diretas e indiretas do incêndio na Boate Kiss, como Acolhe Saúde, o Santa Maria Acolhe funciona desde 2018 atendendo casos de crise subjetiva relacionadas ao comportamento suicida (ideação suicida, plano suicida, tentativas de suicídio). Os atendimentos são voltados para as pessoas a partir de 14 anos que acessaram os serviços de Urgência e Emergência do município e os serviços da Rede Básica de Saúde e da Rede Intersetorial e que não possuem vinculação com serviço de saúde mental de referência.

Segundo a psicóloga Sabrina Ludwig, que integra a equipe de atendimento, os acolhimentos iniciais, da primeira procura pelo serviço, são realizados no período da manhã. "Oferecemos atendimentos psicossociais e multiprofissionais, por uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeira, agente administrativa, agente em portaria e consultas médicas psiquiátricas. Também realizamos atividades de grupos e oficinas terapêuticas. A equipe também realiza ações de matriciamento com as equipes de atenção básica do município", explica.