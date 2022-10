Está aberto o período de credenciamento de empresas e empreendedores interessados em se instalar no Parque de Inovação e Tecnologia de Santa Cruz do Sul. O período de cadastramento vai até o dia 21 de outubro, através do site da prefeitura. A iniciativa é voltada a empreendedores e empresas das áreas de inovação e tecnologia, assim como entidades empresariais, instituições de ensino, Sistema S e outras.

O edital é aberto a empresas e empreendedores de Santa Cruz do Sul ou que venham se instalar no município, através do Parque. Além de realizar o cadastro prévio no site da prefeitura, os candidatos devem apresentar plano de negócio para empresas residentes, além da documentação em nível municipal, estadual e federal da empresa.

Os cadastros serão analisados por uma comissão específica. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcio Martins, salienta que inovação e tecnologia estão presentes no dia a dia da sociedade e muitas vezes isso passa despercebido. Para ele, a iniciativa é mais um importante passo para o desenvolvimento do município. "A prefeitura quer atrair, incentivar e motivar a expansão dessas áreas no município", avaliou.