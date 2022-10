Prefeitura compra área para regularizar 1 mil famílias em Caxias

O processo que vai promover a regularização fundiária de uma das regiões de maior vulnerabilidade social de Caxias do Sul avançou mais uma etapa. A prefeitura confirmou a evolução nas tratativas para a compra das duas últimas áreas remanescentes para encaminhar os títulos de propriedade que beneficiarão cerca de mil famílias no Loteamento Monte Carmelo. A efetivação do negócio depende agora de uma série de atos administrativos, que incluem a aprovação da proposta na Câmara de Vereadores.

O prefeito Adiló Didomenico foi até o loteamento para informar os moradores sobre a decisão. Em encontro com representantes da associação de moradores, o prefeito destacou que a medida coloca fim à ameaça de despejo das famílias do local, que era pleiteado judicialmente pelos proprietários. "O trabalho, agora, será transferir a posse das áreas ao município. A partir daí iniciamos um novo processo, que é de regularização individual de cada lote, algo que vai demandar mais tempo. Mas vocês podem ficar seguros de que não haverá despejos", afirmou.

A compra dos lotes três e quatro, que correspondem a aproximadamente oito hectares na Zona Sul do município, será viabilizada com recursos do Fundo da Casa Popular (Funcap) somados à permuta de Índice Construtivo. O investimento público supera a faixa dos R$ 5 milhões. "Estamos encerrando uma novela que se arrasta a pelo menos 25 anos. Só quem espera tanto tempo pela realização de um sonho, que nada mais é do que conquistar a propriedade da terra para viver e ter um legado para deixar aos filhos, sabe o que isso significa. Por essa razão, foi um compromisso que assumimos desde o plano de governo e que estamos concretizando agora", reforçou o prefeito.

A boa notícia para a comunidade do Monte Carmelo resulta, também, de outro investimento estratégico realizado pelo Executivo há algum tempo. "O processo de regularização fundiária desta se tornou possível graças à Carta de Aptidão Geotécnica obtida pelo município a partir da contratação de um estudo especializado, que nos mostra as condições e vulnerabilidades para ocupação de cada área. É este estudo que demonstra a viabilidade técnica de regularização destes lotes", observou.