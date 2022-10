Prefeitura prorroga prazo para aderir ao Refis em Parobé

A prefeitura de Parobé prorrogou o Programa de Recuperação Fiscal Municipal - Refis Municipal 2022. A iniciativa se propõe a facilitar a regularização de tributos em atraso dos contribuintes, com descontos progressivos que vão de 5% até 100% sobre juros e multa, podendo ser parcelados em até 180 vezes, conforme o montante das dívidas. O programa, que terminou em 30 de setembro, foi prorrogado até o dia 9 de dezembro.

O Refis é destinado à regularização e recuperação de créditos do município de Parobé, tributários e não tributários decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades, em razão de situações jurídicas ou fatos geradores ocorridos até 31 de Dezembro de 2021. Estão englobadas dívidas inscritas ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.

O contribuinte poderá efetuar o pagamento dos débitos incluídos no Refis à vista, com desconto de 100% de juros e multa; ou a prazo com desconto de juros e multas diferenciados por número de parcelas. Os pagamentos e mais informações podem ser obtidos no Setor Tributário, que está localizado em um prédio em frente à Prefeitura, de segunda a quinta das 7h às 17h e nas sextas-feiras das 7h às 13h.