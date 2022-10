Hospital de Sapiranga inicia atendimentos no Centro de Saúde da Mulher e de Cardiologia

Estão prontos para iniciar os atendimentos à população o Centro de Saúde da Mulher e o Centro de Cardiologia, no Hospital de Sapiranga, no Vale do Sinos. Com investimentos de R$ 1,5 milhão em recursos próprios do hospital, foram seis meses de obras e as portas dos novos espaços, com atendimentos pelo SUS, particulares e convênios, foram iniciados nesta semana.

“Estamos entregando um ambiente moderno e aconchegante, focado no bem-estar dos pacientes e na qualidade e segurança de seus serviços”, afirma a diretora do Hospital Sapiranga, Elita Herrmann.

De acordo com a direção do hospital, a estrutura foi toda organizada pensando na praticidade e na resolutividade do atendimento diagnóstico, centralizando em um ambiente diferenciado exames, focados para a saúde da mulher, além de um setor exclusivo para os exames cardiológicos.

Os novos ambientes, junto com o Centro de Infusão e Ecografia e funcionarão no bloco B do hospital, no Acesso 3. Os pacientes destes novos setores contarão ainda com estacionamento exclusivo.