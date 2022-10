Vale do Sol terá programação no aniversário de 30 anos

O município de Vale do Sol está em contagem regressiva para comemorar seus 30 anos de emancipação político-administrava. O aniversário da cidade é celebrado no dia 10 de novembro, mas as festividades vão ocorrer durante toda a semana. Com o tema "Riquezas do Vale", o município vai realizar entre os dias 4 e 13 de novembro uma programação recheada de atividades para toda família.

O início das festividades vai acontecer na noite do dia 4 de novembro, com premiação dos ganhadores do Concurso de Fotografia, apresentação da Orquestra Jovem de Lajeado e baile com Banda Portal da Serra e Máquina Total. A abertura oficial ocorre a partir das 20h30, na Comunidade Católica São José.

No dia 5, durante o dia será realizado Torneio de Futebol Sete entre Prefeituras, em local a definir. A noite acontece o tradicional Encontro de Corais, na Igreja Católica São José. Após as apresentações dos coralistas, será servido janta no salão da comunidade. As fichas antecipadas serão vendidas pelos integrantes do Coral de Vale do Sol.

No dia 7, é a vez de um dos eventos mais esperados pelos amantes da adrenalina e velocidade. O 9º Encontro de Trilheiros, promovido pelo grupo Lagartos do Vale, promete reunir centenas de pessoas. A largada irá ocorrer às 8 horas na Comunidade Católica Centro. Já nos dias 7, 8 e 9, ocorre a Feira do Livro, também na comunidade São José. Os destaques da Feira ficam por conta do lançamento do livro Bem-Vindos a Vale do Sol, apresentação do mascote do município, Pocket Show com Thomas Machado, apresentação da Orquestra do Colégio Medianeira e apresentações das escolas.