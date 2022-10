Produção de morangos gera novos negócios em Nonoai

Um trajeto que oferece uma experiência doce. Essa é a felicidade de quem pega a estrada e encontra a Tenda Colonial Santa Teresinha, localizada na rodovia estadual ERS-324 em Nonoai, próximo do município de Trindade do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul. A família Gallo administra o negócio há dois anos e faz sucesso, principalmente, pelo sabor adocicado dos morangos frescos produzidos na propriedade do produtor rural Norval José Gallo, que herdou as terras de seus pais.

A Tenda Colonial Santa Teresinha é um sonho concretizado desde dezembro de 2020 e carrega no nome todo o afeto compartilhado há 71 anos pela produtora rural Teresinha Aurora Gallo, que faleceu em setembro do mesmo ano. "É dessa forma que homenageamos nossa mãe. Ela continua sendo para nossa família um exemplo de força, coragem e humildade, pois nos ensinou a encarar nossos desafios e compartilhou valores que seguiremos a cada passo de nossa trajetória. Ter como identidade da empresa o nome e a experiência encantadora da dona Teresinha é uma maneira de mantermos ela sempre presente", destaca o empreendedor e produtor rural Juciano Diego Gallo.

A Tenda Colonial Santa Teresinha recebe em média 50 pessoas por dia. Para atender os clientes que visitam o estabelecimento somente em busca de morangos, Juciano colhe cerca de 70 quilos da fruta todas as manhãs. Além do fluxo diário de consumidores, a família Gallo também conta com uma clientela fiel, que corresponde em média a 100 pessoas por mês que frequentam a propriedade somente para a compra de morangos, e outros que buscam outras frutas cultivadas pelos produtores.

"Um momento muito especial foi quando recebemos 70 trilheiros. Eles vieram de Treze Tílias e aproveitaram todos os itens que oferecemos. Não sabíamos quem atender primeiro, foi uma experiência entusiasmante, principalmente quando recordamos do medo que tínhamos de não conquistar nossa clientela", ressalta Juciano.

O morango atualmente é o carro-chefe do negócio, mas não é a única renda da família. Melancia e melão também são produzidos na propriedade rural e fazem sucesso entre os clientes da tenda. No estabelecimento, os consumidores também encontram diferentes tipos de cachaça, queijos, salames, bolachas, geleias, vinhos, doces, pães e uma variedade de produtos. "O nosso foco, a princípio, são as frutas. Porém, todos os itens que oferecemos são artesanais e de outros produtores da região. Também é uma forma de apoiarmos outras famílias rurais, fortalecer nosso trabalho e contribuir para a economia local", disse.