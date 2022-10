Caxias do Sul abre inscrições para cursos gratuitos em quatro áreas

O Capacita Caxias, programa de qualificação profissional instituído pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, está com inscrições abertas para quatro capacitações gratuitas com início previsto para a segunda quinzena de outubro. Os cursos e oficinas contemplam as áreas do comércio, indústria e artesanato.

O programa promove capacitações profissionais gratuitas, por meio da colaboração entre o setor público e a iniciativa privada, com o objetivo de atender os setores produtivos com maior necessidade de mão de obra e diminuir o índice de desemprego no município. Conforme o presidente do Conselho, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Élvio Gianni, o programa dá sequência ao diagnóstico da situação do emprego e trabalho no município, realizado este ano pelas entidades que compõe o órgão, que aponta que, atualmente, há mais de 5 mil vagas em aberto na cidade. "O diagnóstico torna o nosso plano de trabalho mais assertivo. Capacitaremos as pessoas de acordo com o que o mercado está precisando, para preenchermos, de fato, as vagas em aberto", pontuou.

Gianni também explica que os cursos e oficinas são pensados para preparar as pessoas que buscam emprego, mas que ainda não possuem a formação necessária para disputar as vagas. "Com capacitação, a pessoa tem muito mais chances de se inserir no mercado de trabalho. É um passo inicial. Depois, o empregador, poderá fazer outras capacitações para desenvolver essa pessoa, de acordo com as particularidades da sua empresa", complementou.