Os produtores de amora de Campestre da Serra tem a expectativa de uma boa safra neste ciclo de 2022. De acordo com o secretário de Agricultura Tairo Balardin, pelo que se observa neste período de florada a tendência é de boa produtividade na maioria dos pomares do município.

"Alguns produtores tiveram algumas perdas por causa da geada, especialmente nas comunidades do Tronco, São Manoel e na sede". O secretário acredita que mesmo que não se repitam os números do ano passado este ciclo será positivo para a cultura. Tairo Balardin acrescenta que, somente neste ano, mais de 20 hectares foram plantadas com amora o que irá proporcionar um acréscimo importante na safra do ano que vem.

Sobre os preços, a perspectiva é de que se mantenha favorável aos produtores. No ano passado foram colhidos mais de um milhão e meio de quilos de amora em Campestre. A colheita deverá iniciar no começo de novembro. Na comunidade de São Manoel será realizada dia a primeira edição da Festa da Amora nos dias 05 e 06 de novembro.