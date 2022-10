São Lourenço do Sul cria grupos com homens agressores para debater violência contra as mulheres

Com a finalidade de conscientizar e combater a violência doméstica contra a mulher, a 2ª Promotoria de Justiça de São Lourenço do Sul, em parceria com a Prefeitura, está promovendo a realização de grupos reflexivos de homens agressores. Os encontros que iniciaram em setembro estão ocorrendo no Salão do Júri do Fórum do município, com previsão de encerramento no dia 16 de novembro.

A iniciativa, adotada por meio da promotora de Justiça Cristiana Müller Chatkin, consiste em formar grupos com autores de violência doméstica que, após ordem judicial, são obrigados a participar da atividade em que é utilizada a técnica de encontros grupais nos quais cada homem é convidado a dialogar e refletir sobre temas importantes. Entre os assuntos tratados, estão sistema de crenças, mitos e masculinidades, estereótipos da cultura machista, o ciclo da violência, conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha e autorresponsabilização.

O primeiro grupo reflexivo já está sendo realizado e é mediado por profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atuam como facilitadoras do diálogo e promovem a reflexão dos integrantes. "Sabe-se que as taxas de reincidência em violência dos participantes de grupos reflexivos são drasticamente reduzidas com iniciativas como esta", destaca a promotora de Justiça Cristiana Chatkin. Segundo ela, a expectativa é obter, como consequência prática do projeto, a reabilitação dos homens agressores, a diminuição de ocorrências envolvendo violência no âmbito familiar e a proteção das mulheres vítimas.