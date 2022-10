Quatro hospitais do interior do RS recebem verba para equipamentos

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, de Cruz Alta, começou a receber os equipamentos para o bloco cirúrgico que estão sendo adquiridos com recursos destinados pelo Estado. Segundo o diretor técnico, Jibse Marchioro, a instituição é estratégica para a região e está conseguindo responder às necessidades da comunidade.

Para acompanhar a evolução do projeto, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, esteve na instituição. "Estamos realmente colhendo resultados objetivos da mudança de perfil da gestão deste hospital, com planejamento, e elegendo prioridades", afirmou Arita. O São Vicente recebeu R$ 3 milhões para a aquisição dos equipamentos.

A secretária visitou também o Hospital da Comunidade Annes Dias, de Ibirubá, o qual teve a destinação de R$ 250 mil para ampliação e reforma da lavanderia. O roteiro também incluiu os hospitais São Clemente, de Soledade, e Notre Dame São Sebastião, de Espumoso.

Com recursos de R$ 2,8 milhões do Tesouro do Estado, o São Clemente passará por uma reforma na UTI, que terá mais 10 novos leitos, também terá novos equipamentos para hemodiálise. Conforme o presidente do hospital, Carlos Alberto Rocha, as atuais máquinas de hemodiálise têm mais de 20 anos e precisam ser trocadas

Único hospital de Espumoso, o Notre Dame São Sebastião recebeu R$ 1,6 milhões para aquisição de equipamentos como ecógrafos, raio X digital, tomógrafo e 12 computadores. Segundo a diretora da instituição, irmã Cristina Backes, além de atender a população local, o hospital é referenciado para outros municípios da região.