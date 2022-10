Cresce o número de resgates de animais silvestres em Gravataí

Com a chegada da primavera, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Gravataí emitiu um alerta à população sobre o aumento da circulação da fauna silvestre em estradas e áreas urbanas, bem como os cuidados que se deve tomar em diferentes situações na presença destes animais. A pasta realizou, no mês de setembro, vários resgates incluindo gambás e pássaros e um silvestre, não tão comum no município, o gavião-carijó. Ao todo, foram resgatados 33 animais.