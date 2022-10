Escola para autistas ganha nova estrutura em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo estruturou um espaço para atender as demandas pedagógicas e psicossociais de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi inaugurada, no fim de semana a Escola Municipal dos Autistas Professora Olga Caetano Dias.

A primeira sede da Escola dos Autistas foi na rua Morom, próximo à escola Notre Dame, e atendia a 10 crianças. Com o passar do tempo e o aumento de crianças que necessitavam de atendimento especializado, a escola foi transferida para um prédio no Bosque Lucas Araújo. Nesta fase, em função de mudanças na legislação, a escola passou a oferecer exclusivamente atendimento pedagógico a mais de 35 crianças e adolescentes.

Já sediada no Seminário Nossa Senhora Aparecida, passou gradualmente a aumentar o número de atendimentos e, atualmente, atende 104 crianças, adolescentes e adultos com TEA. Além do trabalho pedagógico e de suporte à escola regular que o aluno frequenta, a Escola trabalha as questões de estruturação e socialização, utilizando metodologias específicas voltadas ao autismo. Também oferece, através de parcerias, oficinas de equoterapia e atividades aquáticas. O quadro de professores é composto por 18 profissionais, todos com especialização em Educação Especial Inclusiva e curso de aperfeiçoamento em TEA.

Resultado também da mobilização dos pais que compõem a Associação dos Amigos da Criança Autista (AUMA), a construção da Escola Professora Olga Caetano Dias é uma conquista para as famílias. De acordo com o presidente da entidade, Emerson Drebes, a inauguração da obra reflete um sonho de mais de 20 anos. "Nós já passamos por diversos locais alugados e esta Escola, em sede própria, significa muito para todos nós. Ela foi projetada para atender as demandas e possibilitar que cada aluno com autismo possa ter o seu potencial explorado ao máximo", comentou Drebes, acrescentando que os trabalhos desenvolvidos na escola são fundamentais para a inserção social desta população.

O prefeito Pedro Almeida comentou que a sede própria da Escola inaugura também um novo momento para a educação municipal e que a realização dessa obra demonstra o quanto é importante o trabalho coletivo em prol de ações para o desenvolvimento de Passo Fundo. "Precisamos dessa mobilização de todos para fazermos avançar os projetos que vão garantir melhorias para nosso município", reiterou.